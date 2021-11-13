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TIMETURK / SPOR / Düzcespor - Iğdır maçı canlı yayın!

Düzcespor - Iğdır maçı canlı yayın!

TFF 3.Lig'de 12 .hafta maçında Düzcespor kendi evinde Iğdır FK ile karşı karşıya geliyor.

2 Saat Önce
2021-11-13 08:54:39
Düzcespor - Iğdır maçı canlı yayın!

Bıtexen Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Iğdır FK'yı konuk ediyor. Bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Düzcespor grupta 22 puanla lider, Iğdırspor ise 19 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kırmızı lacivertlilerin maçtan 3 puanla ayrılmaları halinde grupta önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

DÜZCESPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?

Düzcespor - Iğdır FK maçı 13 Kasım Cumartesi 13:00'da başlayacak.

DÜZCESPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka Oxijen TV 'den naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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