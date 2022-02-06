Düzcespor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'in 24.haftasında Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu karşılaşma canlı yayınlanacak mı?