Düzcespor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'in 24.haftasında Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu karşılaşma canlı yayınlanacak mı?
2022-02-06 12:25:18
TFF 3.Lig'in 24.haftasında Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk ediyor. Peki bu zorlu karşılaşma canlı yayınlanacak mı?
Düzcespor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı 6 Şubat Pazar saat 13:00'da oynanacak.
Düzcespor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı canlı yayınlanacak mı?
Düzcespor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı yerel ve ulusal kanalların yayın akışın yer almamaktadır. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesaplarından müsabakayı yayınlama ihtimalide bulunmaktadır. .
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