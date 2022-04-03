Düzcespor - Bayrampaşaspor maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI

TFF 3.Lig 2.Grup'ta lider Düzcespor kendi seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Bayrampaşaspor'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek olan bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?