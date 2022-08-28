Düzcespor - Ankaraspor maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de ilk hafta maçlarıyla perde açılıyor. Düzcespor kendi saha ve seyircisi önünde başkent temsilcisi Ankaraspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Bunun içinde arama motorlarından Düzcespor - Ankaraspor maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Düzcespor - Ankaraspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?