Adını Galatasaray ile duymuş olduğumuz Dursun Aydın Özbek, Galatasaray’ın 36.başkanıdır. Dursun Aydın Özbek başarıları ile dikkat çeken iş adamları arasında yerini almakta. Dikkat çeken iş insanı Dursun Aydın Özbek hakkında kim olduğu merak edilmekte. Sizler için Dursun Aydın Özbek hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Dursun Aydın Özbek kimdir,nerelidir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Dursun Aydın Özbek’inşirketleri işte tüm detaylar…

Dursun Aydın Özbek Kimdir?

Dursun Aydın Özbek kimdir?23 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Galatasaray ‘ın 36. Başkanı olmuştur.

Dursun Aydın Özbek, 1950 yılında Giresun ilinin Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Dursun Aydın Özbek ilkokulu bitirdikten sonra ailesi ile birlikteİstanbul ‘a taşındılar. Özbek,13 yaşında iken babası vefat etti. Lise eğitimini Galatasaray Lisesinde 1969 yılında tamamladı. Eğitim gördüğü Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İsviçre Lozan'daki Ekol Politeknik'e başvuru yapar. Okuması için ayda 500 İsviçre Frangı yetecektir, annesiyle tam o sırada, Ankara ‘da büyük bir devalüasyon gerçekleşir. Burada Türk lirası yüzde 70 değer kaybeder. Bu devalüasyon sonucu Dursun Özbek'in Avrupa hayali biter. Özbek, Fransızcanın yanında İngilizce dili de öğrenmek amacıyla Ankara şehrinden bulunan ODTÜ ‘ye girer. Özbek Ankara'da 1,5 ay boyunca, otellerde perişan olur ve sonunda İstanbul ‘a döner. İstanbul'da İTÜ ‘ye başvurup, makine mühendisliği okumaya başlar. Makine Fakültesini 1974 yılında bitirdi. İTÜ Spor Kulübü'nde hem üniversite takımında hem de Amatör 1. Küme 'de futbol oynadı.Özbek, 1972 yılında otomotiv sektöründe çalışmaya başlar. Kardeşi ile birlikte Taksim'de, Talimhane'de 6 metrekarelik bir dükkânda yedek parçacılığa başlar. 1988 yılından beri de turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul'da, Antalya ‘da Kimeros ve Mabiche otelleri ile hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam etmektedir.23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat‘ın desteklediği Dursun Aydın Özbek Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi.

Dursun Aydın Özbek'in Şirketleri

Dursun Aydın Özbek'in şirketleri neler?1974 yılından beri otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Dursun Aydın Özbek, 1988 yılından beri ise turizm sektöründe Nippon ve Point Hotel zincirleriyle İstanbul ve Ankara'da, Kimeros ve Mabiche otelleriyle de Antalya'da hem yatırımcı hem de işletmeci olarak aktif olarak faaliyet göstermektedir.

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