Dünya yıldızları ev almak için birkaç saat çalışmaları yeterli

Finans sitesi Money, dünyanın en iyi sporcularının kazançlarını mercek altına alıp çalıştıkları ülkelerde standart bir ev sahibi olmak için kaç dakika çalışmak zorunda kaldıklarını hesapladı.

Yılda 130 milyon dolar veya dakikada 247 dolar kazanan Messi'nin ortalama bir Fransız evini karşılayabilmek için sahada yaklaşık 711 dakika harcaması yeterli. Ayrıca şu anki konutunun aylık kirasını ödemek onun yaklaşık bir buçuk saatini alıyor. Üstelik Messi, Money'nin hazırladığı listede en üst sırada bile değil.

İlk sıraya 2020'de 180 milyon dolar kazanan karma dövüş ustası Conor McGregor yerleşiyor. McGregor, 2020 yılında dakikada 342 dolar kazanırken, Birleşik Krallık'ta ortalama bir ev satın alması için de 14 saatten biraz fazla zaman ayırması gerekiyordu.

Listenin diğer dikkat çeken ismi ise 300 milyonluk takipçi sayısıyla Instagram'ın en çok takip edilen ve en çok kazanan ismi Ronaldo oluyor. Ünlü futbolcunun yıllık kazancı 120 milyon dolar. Ayrıca Ronaldo, dakikada 228 dolar kazanıyor. Ronaldo'yu NBA efsanelerinden biri olmaya aday LeBron James takip ediyor. LeBron James, yılda 96,5 milyon, dakikada ise 183 dolar kazanıyor.

Listede, bir süredir sakatlıklar nedeniyle dünya sıralamasında gerilere düşse de şimdiye kadarki başarılarıyla ve duruşuyla tenis dünyasının ekselansları olarak bilinen Roger Federer de yer alıyor. Federer yılda 90 milyon, dakikada ise 171 dolar kazançla listeleniyor.

Bu yıl yakaladığı başarıyla olduğu kadar âni düşüşüyle de dikkat çeken Naomi Osaka'nın ise 2020'de dakikada 112 dolar kazanarak ortalama bir Beverly Hills evini sadece 43 günde alabileceği belirtiliyor.

Amerikan futbolcusu Tom Brady de listedeki yerini alıyor. Spor hayatını Gisele Bündchen ile evliliğinin bile üzerinde tutan oyuncu, yılda 76 milyon ve dakikada 144 dolar kazanıyor.

Listede sadece basketbol, futbol ya da tenis oyuncuları yer almıyor. Yarış pilotu Lewis Hamilton'ın da, yılda 82 milyon ve dakikada 156 dolar kazandığı kaydediliyor.