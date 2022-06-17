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Dünya şampiyonu Boyacı'nın Porsuk Çayı’nda şampiyonluk turu

Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, memleketi Eskişehir'deki Porsuk Çayı’nda bota binip şampiyonluk turu attı.

40 Dakika Önce
2022-06-17 16:22:29
Dünya şampiyonu Boyacı'nın Porsuk Çayı’nda şampiyonluk turu

70 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun katıldığı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstü yarışında madalya mücadelesi veren Sümeyye Boyacı, uzun süre önde götürdüğü yarışta dünya şampiyonu oldu.

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Şampiyonanın ardından Türkiye'ye dönerek memleketi Eskişehir'de coşkuyla karşılanan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, şampiyonluğunu bu kez kentin ortasından geçen ünlü Porsuk Çayı'nda botla tur atarak kutladı.

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Köprübaşı mevkiinde halka buluşan Sümeyye Boyacı, altın madalyasıyla, Türk bayraklarıyla donatılmış bota bindi.

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Porsuk Çayı'nda düzenlenen bot gezisinde yoğun ilgi gören Boyacı'ya çay kenarında toplananlar ‘Türkiye seninle gurur duyuyor, Eskişehir seninle gurur duyuyor' tezahüratlarda bulunarak Sümeyye'ye alkışlarıyla karşılık verdi.

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Milli yüzücü Sümeyye Boyacı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere kulübüm, antrenörlerimiz, belediye görevlilerimiz, tüm Eskişehir'e çok teşekkür ederim. Portekiz'den İstanbul'a indiğim andan beri sevginizle beni çok mutlu ettiniz.

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Bu madalya Eskişehir'imize, ülkeme armağan olsun” dedi. Müzikler ve meşaleler eşliğinde yapılan Porsuk'taki bot gezisi sırasında vatandaşlar bu özel anları cep telefonlarına kaydetti.

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DHA

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