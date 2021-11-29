Dünya Şampiyonlarını Yetiştiriyor

Ankara’nın en popüler spor salonu zincirlerinden Fetih Spor Akademi’nin kurucularından Burak Beldek, bu sektördeki en deneyimli isimler arasında yer alıyor.

Çocukluğundan itibaren sporun içinde olan Beldek, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Polonya'nın Varşova kentindeki Jozef Pilsudski Beden Eğitimi Üniversitesi'nde eğitim almış.

Bu süreçte uluslararası birçok eğitim programını da tamamlayan Burak Beldek, aynı zamanda profesyonel bir ragby oyuncusudur. Şimdilerde ise antrenörlükle devam etmekte. 2017 yılında milli takım seçmelerini başarıyla geçmiş ve Türkiye Rugby milli takımına girip ülkemizi temsil etmiştir. Bu sürece kadar yurtdışında pek çok rugby takımında gözetmenlik ve koçluk yapan Beldek, rugby braşından daha nitelikli oyuncular yetiştirmek istediğini söylemiştir. Yurtdışında katıldığı eğitimleri başarıyla sonuçlandırmıştır. Birinci dereceden koçluk ünvanına sahip Türkiye'deki 11 antrenörden birisidir.

Yaptığı gözlemlerden sonra Türkiye'ye dönmüş ve kendi stratejilerini oluşturmak için çalışmalarını sürdürmüştür.

KISA SÜREDE 7 ŞUBEYE ULAŞTI

Muay-thai ve Kick-box milli antrenörü Abdülkadir Şahin'le birlikte kurdukları Fetih Spor Akademisi'nin kısa sürede 7 şubeye ulaşarak bir zincir haline geldiğini belirten Beldek, “Spor okullarımızda her biri kendi alanında uzman antrenörler tarafından taekwondo, kickboks, muay thai, boks, cimnastik, yüzme, voleybol ve rugby branşlarında dünya standartlarında eğitim veriyoruz” dedi.

Spor Bilimleri üzerine geniş araştırmalar yaptığını vurgulayan Beldek, “Öğrencilerimize temel değerlerin yanısıra saygı, disiplin, zihinsel odaklanma, benlik saygısı, özgüven, çeviklik gibi yaşam becerilerini aşılamaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Global arenalarda Türk sporcular için menajerlik yapmaktadır. Dünya Muay-thai şampiyonu Bediha Taçyıldız gibi birçok sporcuyu da yurtdışında temsil etmektedir.

Kick-box branşında dünya şampiyonu Gözdenur Göktaş, Türkiye şampiyonu Berke Asil, Türkiye şampiyonu İsrafil Güngör gibi milli sporcuları yetiştirmektedir.

Uluslararası arenada Türk Bayrağını dalgalandırma vizyonuna sahip olduklarını hatırlatan Burak Beldek, Türk spor camiasını ve Türk toplumunu başarıyla temsil edebilecek gençleri gururla yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.