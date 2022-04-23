Dünya rekortmeni Ecrin Mart, U15 Milli Takımı'nda

Galatasaray U14 Takımı'nda forma giyen Ecrin Mart, 22 saniyede yaptığı 142 driplingle iki dünya rekorunun sahibi olmuştu. 14 yaşındaki basketbolcu, U15 Yıldız Kız Milli Takımı'nın 16-20 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yaptığı kamp kadrosunda yer aldı.

Milli takımda yer almanın en büyük hedefleri arasında yer aldığını belirten Ecrin Mart, "Basketbola ilk başladığım günden itibaren Milli Takım'da oynamayı hayal ediyordum. Bu benim en büyük hedefim ve motivasyon kaynağım oldu. Gelecekte ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmek ve elde edilecek başarılarda pay sahibi olmak istiyorum. Hayalim gerçek oldu U15 Milli Takımına çağrıldım. Milli Takım'da oynamak benim ve ailem için büyük bir gurur" dedi.

Basketbolla tanıştıktan sonra Argivit'in sponsorluğuyla hayatının değiştiğini anlatan Ecrin Mart, Demirören Haber Ajansı için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel açıklamalarda bulundu. Mart; elde ettiği başarıda sporu çok sevmesinin, kendine inanarak sürekli antrenman yapmasının etkisi olduğunu ve yeni hedeflere ulaşmak için de ailesinin desteğiyle sürekli çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"HERKES DÜNYA REKORU KIRACAK DEĞİL AMA İSTEYEN HERKES BASKETBOL OYNAYABİLİR"

Kids World Records şampiyonu Ecrin Mart, Türk bayrağını dünyada dalgalandırmayı hedeflediğini söyleyerek, "Basketbolla benim hayatım nasıl değiştiyse, bu spora yeni başlamak isteyen kız kardeşlerimin de çok büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Bunun için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu spora yeni başlayanlara, başlamak isteyenlere ilham olabiliyorsam ne mutlu bana. Herkes dünya rekoru kıracak değil ama isteyen herkes basketbol oynayabilir. Sporla benim hayatım nasıl değiştiyse, bu spora yeni başlayan, başlamak isteyen kız çocuklarının da hayatının olumlu anlamda değişeceğine inanıyorum, bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu yıl okulumda kız basketbol takımının kurulması için harekete geçtim ve takımımızı okulumuzun da desteğiyle kurduk. İstanbul'daki okullar arasında mücadele verdik. 2023 yılında Türkiye genelinde ter dökeceğiz. Bu sayede bende elimden geldiğince daha çok insanı basketbolla tanıştırmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BASKETBOL BENİM HAYATIM"

Yılın geri kalan kısmı için de hedeflerine ulaşmak için sıkı bir antrenman programının olduğunu aktaran Mart, "Basketbol benim hayatım, salgın sürecinde bile hayallerimden vazgeçmedim ve yarışmalara hazırlandım. 2 "Dünya Rekoru" kırarak, ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etme fırsatım oldu. Gözler kapalı çift top ile 22 saniyede 142 dripling ve gözler kapalı çift top ile 19.05 saniye ile top sektirmede Dünya Rekoru kırdım. 16 Şubat 2022 tarihinde 1 haftalık Milli Takım kampına davet alarak, başarı ile kampı tamamladım. Takım arkadaşlarımla birlikte okulumuzda ilk kız takımı kurduk. İlk şampiyonluk kupasını aldık. 25 Nisan-01 Mayıs 2022 tarihinde Sakarya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Takımım Galatasaray U14 ile Türkiye Kupası için mücadele vereceğiz" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM WNBA'DE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK"

3 büyük hedefinin olduğunu söyleyen genç sporcu, "Milli Takım'da ve altyapısında bulunduğum kulübüm Galatasaray'da A Takım'a kadar yükselmek. 3'üncü hedefim ise WNBA'de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Başarılarımda büyük katkısı olan Argivit ailesi her daim benim yanımda oldu. Sponsorumun desteğiyle geçen yaz Madrid ve Barselona'da basketbol kariyerimde bana büyük katkılar sağlayan antrenmanlar yapma fırsatı yakaladım. Bu yaz da Amerika'da 2 kampa davet aldım. Her daim yanımda oldukları için teşekkür ederim" dedi. DHA .