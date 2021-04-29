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Dünya kupasının 'kare asları'

Dünya kupası tarihi maçlara sahne oldu. İlk kez Uruguay'da düzenlenen futbol şöleninden günümüze kadar pek çok kare ası bu organizasyonda görev aldı

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29.04.2021 22:51:26
Dünya kupasının 'kare asları'

1930 yılından beri her 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası birbirinden renkli maçlara sahne olurken sahada devleşen futbolcular da terihi başarılara imza atmaktan geri kalmadılar.Dünya Kupası, Uruguay'da ilk kez düzenlenmeye başladı. İlk Dünya Kupası'nın Güney Amerika'da olmasını boykot eden birçok ülke, turnuvaya bu nedenle katılmama kararı aldı. Avrupa ülkeleri de Uruguay'ın çok uzakta olduğunu belirterek turnuvaya katılmadı.

Dünya kupalarına damga vuran isimler ise şöyle:

Roberto Carlos: 3 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda oynayan futbolcu, milli takım jübilesini 2006 Dünya Kupası'nda yaptı. Brezilya'nın kupayı kaldırdığı 2002 yılında final maçında sergilediği oyunla göz dolduran Carlos, FIFA'nın Rüya Takımı'na dâhil edilmişti.

Lothar Herbert Matthaus: 990 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın kaptanı, aynı zamanda en çok uluslararası maç oynayan Alman futbolcu unvanını da taşımakta. Matthäus'un devleştiği maçlardan biri ise Diego Maradona'ya bir gol bile attırmadığı 1986 Dünya Kupası Finali.

Zidane: Fransa'nın en büyük yıldızlarından Zinedine Zidane 3 Dünya Kupası'nda forma giydi. İlk kupa maçına 1998 yılında çıkan Zidane, Kupa Finali'nde attığı 2 gol ile Fransa'nın Brezilya'yı yenerek maçı 3-0 kazanmasında ve tarihte ilk kez kupayı evine götürmesinde büyük rol oynadı. Finalin sonrasında Zidane ülkesinde bir kahramana dönüşmüştü.

Maldini: Dünya Kupası macerası 1990'da başladı. 1994 yılındaki turnuvada ise İtalya'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. Maldini, futbolu bıraktığında İtalya'nın en çok uluslararası maça çıkmış oyuncusuydu.

Van Basten: Genç yaşta yeteneği fark edilen Van Basten'ın Dünya Kupası ile ilk randevusu Hollanda'nın 1983 Dünya Gençler Şampiyonası'na çağrılmasıydı. Van Basten performansıyla Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olarak kabul edildi.

Lionel Messi: Çoğu otoritenin günümüzün en iyi futbolcuları arasında saydığı Messi, Dünya Kupası'nda ilk golünü 2006'da attı. 2018'de dördüncü kez dünyanın en büyük turnuvasında oynama şansı bulan Arjantin'in yıldızı, Maradona'nın varisi olarak görülüyor.

Cristiano Ronaldo: Brezilya'nın efsanevi futbolcularından Ronaldo 1998, 2002 ve 2006 Dünya Kupalarında yıldızlaştı. Brezilya'nın kupayı kaldırdığı 2002 yılında turnuvanın en çok gol atan futbolcusu olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı, 2006'da ise Bronz Ayakkabı ödülünü kazandı.Messi ile beraber günümüz futbolunun en çok konuşulan oyuncusu olan Portekizli yıldız Ronaldo, 2014 Dünya Kupası'nda takımı gruplardan çıkamasa bile oynadığı maçlardaki performansıyla adından söz ettirmişti. 2018 de ise açılış maçından Uruguay'a yenilerek turnuvaya veda ettiği âna kadar futbol severlerin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan