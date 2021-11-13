Dünya Kupası yolunda kritik maç; Türkiye, Cebelitarık'ı konuk ediyor

En iyi senaryo; bugün Türkiye’nin Cebelitarık’a gol yağdırırken, Norveç’in Letonya’ya, Hollanda’nın deplasmanda Karadağ puan kaybetmesi. Bu gerçekleşmezse Hollanda’nın salı günü gruptaki son maçta Norveç’i mutlaka yenmesi, A Milliler’in de Karadağ’dan zaferle dönmesi gerekiyor.

Letonya karşısında Burak Yılmaz'ın 90+9. dakikada attığı golle Katar 2022 umutlarını sürdüren A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son virajda bugün sahasında grubun zayıf temsilcisi Cebelitarık'ı konuk ediyor.

Elemelerdeki son 2 maç öncesinde G Grubu'nda Hollanda 19 puanla liderlik koltuğunda otururken, Norveç 17 puanla 2. sırada yer alırken Ay yıldızlılar ise 15 puanla 3. durumda. Milli Takımımız'ın ilk 2'ye girebilmek için bugün Cebelitarık'ı yenmesi hatta fark atması ardından da gruptaki son sınavı olan Karadağ deplasmanından zaferle çıkması gerekiyor.

Kulaklar diğer maçlarda olacak

Ancak kalan 2 maçından zaferle ayrılmak Ay yıldızlı ekibimize yetmiyor. Milli Takımımız, Cebelitarık'la bugün, Karadağ'la da 15 Kasım'da oynayacağı iki maçını kazandığı takdirde 21 puana ulaşacak.

En iyi senaryo Norveç'in bugün evinde Letonya, Hollanda da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçlarda puan kaybetmesi. Bu senaryonun gerçekleşmemesi durumunda ise düğüm salı günkü son maçlarda çözülecek. Bu durumda ise Hollanda'nın gruptaki son maçında sahasında Norveç'i yenmesi şart.

Play-off'tan 3 takım bilet alacak

2'lik için yarıştığımız Norveç ile puan eşitliği durumunda ikili değil genel averaj geçerli olacak. Norveç'in +9, Milliler'in +4 averajı bulunuyor. Aradaki 5 gol averajının kapanması için bugün Cebelitarık karşısında bol gollü galibiyet almamız şart. Avrupa Elemeleri'nin sona ermesinin ardından toplam 13 takım, finallere katılım hakkı elde edecek. Elemelerde en iyi 6 ikinci takım kurada seri başı olacak. Bu takımlar, üçlü play-off yoluna ayrılmasının ardından birbirleriyle yapacakları yarı final ve final maçlarını kazanarak Dünya Kupası'na final vizesi alacak.

3- A Milli Takımımız, Katar 2022 Avrupa elemelerde evinde oynadığı son 3 maçtan da beraberlikle ayrılırken 4 maçtır kaybetmiyor.

2- Milli Takım, Cebelitarık'la tarihinde 2. kez karşılaşıyor. Tek maçını bu yıl elemelerde oynarken Viktoria Stadı'ndaki müsabakayı 3-0 kazanmıştı.

3- Milliler, Başakşehir'de 3. maçına çıkıyor. İlk kez resmi bir maça ev sahipliği yapacak statta Yunanistan'ı hükmen 3-0 yendik, İran'la 0-0 berabere kaldı.

3- Sergii Boiko 3. kez Milliler'in maçını yönetecek. Boiko ile G.Kore ile oynanan özel maçta 1-1 berabere kalan Milli Takım, Moldova'yı ise 4-0 yenmişti.

8- Cebelitarık, elemelerde 8 maçı da kaybederken attığı 3 gole karşılık tam 34 kez topu ağlarında gördü.

Kaynak: hurriyet.com.tr

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