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TIMETURK / SPOR / Dünya ikincisi Hayriye, coşkuyla ve çiçeklerle karşılandı

Dünya ikincisi Hayriye, coşkuyla ve çiçeklerle karşılandı

65 ülkeden bin 600’e yakın sporcunun katılımı ile İtalya’da gerçekleşen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kulüp sporcusu Hayriye Türksoy Hançer, kentte coşkuyla ve çiçeklerle karşılandı.

3 Saat Önce
2021-10-25 14:04:38
Dünya ikincisi Hayriye, coşkuyla ve çiçeklerle karşılandı

Hayriye'yi havaalanında karşılayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

65 ülkeden bin 600'e yakın sporcunun katılımı ile İtalya'nın Jesolo şehrinde yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediye Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer 48 Kg Full Contact branşında, ilk maçında İtalyan rakibini, ikinci maçında Polonyalı rakibini ezici üstünlükle yenerek, finale kaldı.

KAYSERİ'NİN VE TÜRKİYE'NİN GURURU

Final müsabakasında Rus rakibi ile başa baş yaptığı müsabakayı puanla kaybederek Kick Boks Dünya İkincisi olan Hayriye Türksoy Hançer, Kayseri'de sevenleri, sporcu arkadaşları, ailesi ve yakınları ile vatandaşlar tarafından çiçeklerle ve sevinçle karşılandı.

Kayseri'nin ve Türkiye'nin gururu olan Hayriye'yi havaalanında karşılayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, “Kıymetli sporcumuz aldığı başarılı sonuçla gerek Spor A.Ş. Spor Kulübümüzü, gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni, gerekse ilimiz Kayseri'yi sevindirmiş ve gururlandırmıştır. Sporcumuz azimli çalışmasını Dünya Şampiyonası'nda final oynayarak taçlandırmıştır” dedi.

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“GELECEK SPORCULARA ROL MODEL OLMUŞTUR”

Somtaş, Hayriye Türksoy Hançer'in gelecek sporculara rol model olduğunu vurgulayarak, “Ayrıca önce ilimizde sonrasında ülkemizde spora ve sporcuya gereken önem verilince dünya arenasında yarışıp başarılı sonuç alınacağını göstererek kendisinden sonra gelecek sporculara rol model olmuştur” diye konuştu.

Desteklerini esirgemeyen Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Spor A.Ş. Genel Müdürü Somtaş, “Bu vesile ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü olarak bir kez daha sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizlerden desteğini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve belediye teşkilatımıza teşekkür ederim. Hep birlikte nice şampiyonluklara” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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