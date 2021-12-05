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Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'in Roma'ya karşı dün gece oynadığı maçta kornerden attığı muhteşem gol, kısa sürede dünya gündemine oturdu ve sosyal medyada viral oldu.

56 Dakika Önce
2021-12-05 09:38:44
Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dün gece İtalya Serie A'da oynanan İnter-Roma maçında geceye damga vuran gol, A milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

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Çalhanoğlu'nun kornerden attığı ve uzun süre akıllardan silinmeyecek muhteşem gol kısa sürede dünya gündemine oturdu ve sosyal medyada viral oldu.

Milli futbolcumuz karşılaşmanın 15. dakikasında kullandığı kornerde, Roma kalecisi Rui Patricio'nun bacaklarının arasından topu ağlarla buluşturdu.

Milli futbolcunun harika golü, kısa sürede dünya gündemine oturdu ve sosyal medyada viral oldu. Hakan'ın golünü birçok ünlü spor hesabı paylaştı.

İnter'in deplasmanda 3-0 kazandığı maçta Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golü, gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

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MAÇIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, performans değerlendirmesinde Hakan Çalhanoğlu'na 7 puan verip, 27 yaşındaki Türk futbolcunun Inter'de maçın en iyisi olduğunu belirtti.

Milli oyuncunun, Milan'da oynadığı dönemdeki performansını Inter'e de taşıdığı ve sahanın her yerine ayak bastığı ifade edildi. Hakan'ın, yaptığı baskıyla takımına önce penaltı kazandırdığı, ardından da penaltıyı gole çevirerek Inter'i öne geçirdiği kaydedildi.

Corriere dello Sport ise Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu derbideki performansıyla Inter adına "Maçın en iyisi" seçip, 6,5 puan verdi.

Gazetede çıkan bir başka haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun önce penaltı kazandırıp, ardından da takımın penaltıcısı Lautaro Martinez'den izin alarak yaptığı atışı gole çevirerek Milan taraftarlarını iki kere vurduğu dile getirildi.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol attı ve 5 asist kaydetti. Çalhanoğlu, sezon başında Inter'in ezeli rakibi Milan'dan transfer edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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