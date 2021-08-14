Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 3 madalya!

Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw şehrindeki organizasyonda Hazal Burun, Nehir Sarıhan, Irmak Yüksel'den oluşan makaralı yay kadet kadınlar milli takımı gümüş madalya aldı.

Yunus Emre Arslan, Abdullah Aslım ve Eren Kırca'nın yer aldığı makaralı yay kadet erkekler takımı ile Hazal Burun ve Abdullah Aslım'ın bulunduğu makaralı yay kadet karışık takımı ise bronz madalya elde etti.

Organizasyon yarın sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.