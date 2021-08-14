DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Afganistan'ın doğusunda 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Putin: Rusya eşi benzeri görülmemiş doğa felaketleri yaşıyor
TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi
BAYKAR, Ukrayna'da İHA merkezi kuracak
ABD ile Katar'dan ''Afganistan'' görüşmesi
Konya'da 'soğuk çay' cinayeti
Ataberk Doğan: Büyük tepki gösterdi
Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 3 madalya!
Afganistan’da 21 vilayet Taliban’ın eline geçti
'Türkiye’nin lanetlileri'
Lübnan'da benzin kuyrukları çilesine şimdi de ekmek kuyrukları eklendi
3 yaşındaki Buğlem'i kurtardıktan sonra sele kapılan Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı: İşte giriş ücretleri
Mahkeme, 6 fuar salonunu CNR'dan geri aldı

TIMETURK / SPOR / Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 3 madalya!

Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 3 madalya!

Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

1 Saat Önce
2021-08-14 17:18:08
Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda 3 madalya!

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw şehrindeki organizasyonda Hazal Burun, Nehir Sarıhan, Irmak Yüksel'den oluşan makaralı yay kadet kadınlar milli takımı gümüş madalya aldı.

Yunus Emre Arslan, Abdullah Aslım ve Eren Kırca'nın yer aldığı makaralı yay kadet erkekler takımı ile Hazal Burun ve Abdullah Aslım'ın bulunduğu makaralı yay kadet karışık takımı ise bronz madalya elde etti.

Organizasyon yarın sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş