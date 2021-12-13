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TIMETURK / SPOR / Dövüş sporlarının bilinen ismi Emre Karaca'dan açıklamalar

Dövüş sporlarının bilinen ismi Emre Karaca'dan açıklamalar

Emre Karaca 10 yaşından beri dövüş sporlarıyla uğraşıyor. boks , kickboks ve muaythai branşlarında milli takım formasını sırtana giydi.

1 Saat Önce
2021-12-13 11:34:35
Dövüş sporlarının bilinen ismi Emre Karaca'dan açıklamalar

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler aldı birçok kez Türkiye şampiyonu oldu.

Genç sporculara verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir ?

Her ne olursa olsun yaptığı branş ne olursa olsun hayatın hangi evresinde olursa olsun büyüdükçe küçülmeyi ve mütevazi olmayı bırakmasınlar. Bir sporcunun en büyük düşmanı şımarmaktır asla birşeyleri başardım diye disiplini ve kendine olan saygını kaybetmesinler zirveyi bir kere görmüş olabilir bir sporcu ama orda kalmak bir sporcunun kalitesini ve disiplinini gösterir. İnaçlı ve disiplinli çalışıp pes etmemeyi ve inatçı olmayı bırakmasınlar kendine koyduğu hedef doğrultusunda ona ulaşanakadar gerekli olan çalışmayı bıkmadan usanmadan gerçekleştirsinler. Asla pes etmesinler.

Başarılarınızın anahtarını neye borçlusunuz ?

Herkes uyurken ben çalıştım sabah 5 te uyurken insanlar ben koşuyordum. Herkes antremanını bitirdiğinde ben herkesten ekstra olarak antreman yapıyordum. Hep hırslıydım pes etmeyi ve inancımıkaybeymeyi unutmuş bir yapım var hep inandım ve azmimihiç kaybetmedim bıkmadım usanmadım pes etmedim... inandığım herşey uğruna sonuna kadar mücadele ettim.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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