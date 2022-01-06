Domenec Torrent kimdir, nereli? Domenec Torrent kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Tam adı Domenec Torrent Font olan tecrübeli futbol adamı, 14 Temmuz 1962 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta kısa süre futbol oynayan Torrent, 27 yaşında kramponlarını astı ve antrenörlüğe adım attı. Çeşitli eğitimleri almasının ardından Palafrugell'de 6, Palamos ve Girona'da 1 yıl teknik direktörlük yapan İspanyol futbol adamı, 2007 yılında Barcelona'nın yolunu tuttu, Katalan devinde Guardiola ile birlikte çalışmaya başladı.

Temmuz 2008'de Guardiola, A takımın başına geçerken Torrent de ekibin içerisinde yer aldı. Barcelona'daki 4 sezonunda 3 lig, 3 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası, 2 Avrupa Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 Kral Kupası ile toplam 13 kupa kazanan Josep Guardiola, kulüp tarihinin en büyük başarılara ve rekorlara sahip olduğu bir döneme imza attı.

Barça'nın Avrupa'yı salladığı dönemde Guardiola'nın yardımcısı olan Torrent, İspanyol teknik adamın 1 sezon takım çalıştırmamasına rağmen ayrılmadı. Guardiola, Temmuz 2013'te Bayern'in başına geçerken yardımcısı Torrent de Almanya'nın yolunu tuttu.