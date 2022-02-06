Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında yine kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı 1-1 berabere bitti.

7. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağdan ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda çektiği sert şutu kaleci Pena çıkardı. Dönen top, Eduardo'nun yarım volesiyle üst direğe çarparak çıktı. Ancak Eduardo'nun vuruşu sırasında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 23. dakikada Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında sol kanattan Ömer Bayram'ın gönderdiği pasla ceza sahasına giren Cicaldau'nun vuruşunda, kaleci Marafona topu çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

26. dakikada kazanılan topla sağ kanatta buluşan Juanfran'ın ceza sahası içine yaptığı sert ortaya Emre Akbaba ayak içiyle dokunmak istedi. Kaleye paralel giden meşin yuvarlak auta çıktı. 39. dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in ceza sahasına yaptığı ortada Eduardo kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

41. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında Alanyaspor defansı topu ceza sahası dışına çıkardı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan da sekerek filelerle buluştu: 1-1.

45. dakikada sol kanattan içeri giren Ömer Bayram'ın ortasında topu defans uzaklaştırdı. Dönen topa Kerem Aktürkolu gelişine sert vurdu. Defansa çarparak kaleye giden topu kaleci çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

54. dakikada sağ kanattan Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Novais'in ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktadan ortaladığı topa Eduardo kafayla vurdu. Kaleci Pena'nın çıkardığı meşin yuvarlağı Galatasaray defansı uzaklaştırdı. 57. dakikada Galatasaray'ın soldan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, kaleyi cepheden gören bir noktadan savunma arkasına sarkan Cicaldau'ya pasını çıkardı. Ancak Rumen oyuncu topa dokunamadı.

69. dakikada Emre Akbaba'nın kaleyi çaprazdan gören noktadan çektiği sert şutta, kaleci Pena uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 77. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Davidson gelişine bir vuruş yaparken, kaleci Pena iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Torrent, 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi

Galatasaray'ın başında dördüncü Spor Toto Süper Lig maçına çıkan İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, henüz galibiyetle tanışamadı. Sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'in 20. haftasında 1-0 kaybedilen GZT Giresunspor müsabakasının ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın yerine uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent getirildi.

Göreve başlamasının ardından sarı-kırmızılı takımın başında 4. Süper Lig karşılaşmasına çıkan 59 yaşındaki teknik direktör, bu karşılaşmalarda istediği sonucu göremedi.

Ligin 21. haftasında deplasmanda 2 kez öne geçtiği Atakaş Hatayspor mücadelesini 4-2 kaybeden Torrent yönetimindeki Galatasaray, 22. haftada konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 23. haftada ise sahasında lider Trabzonspor'a karşı yine öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu.

Torrent yönetimindeki Galatasaray, 4. lig maçına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında çıktı. Sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Wilson Eduardo'nun attığı gole 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi. Müsabakanın 71. dakikasında Juanfran'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, skor üstünlüğünü ele alamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu beraberlikle Torrent, yeni takımının başında ilk kez puanla tanışırken, galibiyet hasretini dindiremedi. Galatasaray, Alanyaspor beraberliğiyle ligdeki puanını 28'e taşıdı.

Ligde son 13 maçta sadece 1 galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

Bu süreçte tek galibiyetini 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde 2-0'lık skorla elde eden Galatasaray, son 5 lig maçında 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Bu dönemdeki 5 karşılaşmanın tamamında kalesinde en az 1 gol gören sarı-kırmızılılar, 11 gol yerken, 5 gol atabildi.

Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

Pena ve Pulgar ilk maçlarına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferleri İspanyol kaleci Inaki Pena ile Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Kaleci Fernando Muslera'nın sakatlığında İspanya'nın Barcelona takımından sezon sonuna kadar kiralanan Pena, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı. Kalesinde 1 gol gören 22 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla da güven verdi.

Maça yedekler arasında başlayan Pulgar ise 82. dakikada Taylan Antalyalı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Kerem Aktürkoğlu 6 gole ulaştı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de 6. kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte çıktığı son 5 lig karşılaşmasında 3 kez skor üreten Kerem, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, ligde 5 golü bulunan Mustafa Muhammed'i geçerek takımın en skorer futbolcusu oldu.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2, grup aşamasında da 1 kez gol sevinci yaşadı ve toplamda bu sezon 9 gol buldu.

"Bir puanın yeterli olmadığını biliyorum ancak kuyudan çıkmak için bir adım"

Galatasaray'ın teknik direktörü Dominic Torrent, toparlanacaklarına olan inancını dile getirdi.

Torrent, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarıda biz boşlukları değerlendirmek için bekledik. İkinci yarıda bunu dahi yapamadık. Son dakikalarda çok fazla acı çekiyoruz. Sanırım bunu bugün düzeltmeye başladık. Düzelteceğiz." dedi.

Rakibin sahada 10 kişi kalmasının ardından baskıyı artırmak istediklerini ancak çok fazla top kaybı yaptıklarını dile getiren Torrent, "Rakibe 10 kişi kalmaları sonrası kontratak oynama fırsatı verdik. Biz onların boş alanlara koşmalarını istemedik, bunu engellemeye çalıştık. Bizim daha yoğun olmamız, daha fazla atak oynamamız gerekiyor. Bazı durumlarda oyuncuların çok fazla hareketlendiğini görüyoruz. Maçın birçok anında sağ açık oyuncumuzu solda Kerem'in yanında gördük. Pozisyon oyunu oynuyorsak, top seni bulacaktır. Çok fazla hareket edersen, çok fazla pozisyon bulamaz, çok fazla top kaybedersin." diye konuştu.

İlk yarıda istedikleri oyun şablonunu sahaya yansıttıklarını anlatan İspanyol çalıştırıcı, "Galatasaray Avrupa'da ve Türkiye'de çok büyük bir takım. Daha iyi oynamak zorunda. Bir puanın yeterli olmadığını biliyorum ancak kuyudan çıkmak için bir adım. Bizim önceliğimiz puan toplamak. Kovid-19 ve sakatlıklar yüzünden eksikliklerimizi biliyorsunuz. Yavaş yavaş daha iyi oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ben de acı çekiyorum"

Alanyaspor'un sahada 10 kişi kaldığı bölümde dahi pozisyonlar bulmasıyla ilgili soru üzerine Torrent, "Bu durum benim de hoşuma gitmiyor. Ben de acı çekiyorum. Merkezde bir oyuncuyla kalıp, atak ve kanat oyuncularımızı çizgiye atıp, bu şekilde pozisyon bulmaya çalıştık. Topa sahip olabilseydik, başarabilirdik ama bu bugün olmadı. Açık oynadığınızda rakip kontratakla sana karşılık verebilir. Benim en az mutlu olduğum dakikalar, rakibin 10 kişi kaldığı bölümdü." şeklinde konuştu.

Torrent, orta sahaya takviye gerekip gerekmediğiyle ilgili, "Bazen isteseniz de alamıyorsunuz. Erick Pulgar bize çok yardımcı olacak. Çok çok uzun yoldan geldi. Orada sakatlık da geçirdi. 1,5 gün önce gelip, antrenmana çıktı. Kendisiyle konuştum ve sakatlık durumu iyi. Hiç şüphem olmayan, oyunu kontrol eden bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Sacha Boey'in Kovid-19 geçirmesi sonrası hazır olmadığını, Gomis'in zamana ihtiyacı bulunduğu anlatan İspanyol teknik adam, bugün Babel'i forvet hattında kullandığını dile getirdi.

Halil Dervişoğlu'nun 9 veya 10 numara olmadığını söyleyen Torrent, "Feghouli'yi de iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu takım Trabzon maçında olduğu gibi, istediğimiz oyunu oynayabilir. Örneğini gördük. Şu an oyun modelimize göre sevmediğimiz bir tarz oynuyoruz ama durumu düzeltmek için uğraştığımız durumlar, bunu yapmayı gerektiriyor." açıklamasını yaptı.

"Bugün sahadan üzülerek ayrılıyoruz"

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sonucun kendilerini mutlu etmediğini söyledi.

Müsabakanın ardından açıklamada bulunan Mateos, "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı. Sahada çok iyi işler yaptık. Rakibimiz kalemize 2 isabetli şut atabildi. Oyunu kontrol eden, fırsatlar bulan takım bizdik. Bugün sahadan üzülerek ayrılıyoruz." dedi. Mateos, bugün Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerine inandıklarını sözlerine ekledi. AA .