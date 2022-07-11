Doğukan Sinik kimdir? Doğukan Sinik Hull City'e mi transfer oldu? Doğukan Sinik kaç paraya transfer oldu? Ülü televizyoncu Acun Ilıxalı'nın sahibi olduğu Hull City yeni sezona sağlam bir kadroyla girmek istiyor. Acun Ilıcalı'nın takımı Doğukan Sinik transferi için Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Peki Doğukan Sinik için ne kadar ödenecek?

Doğukan Sinik kimdir? Doğukan Sinik Hull City'e mi transfer oldu? Doğukan Sinik kaç paraya transfer oldu? Ülü televizyoncu Acun Ilıxalı'nın sahibi olduğu Hull City yeni sezona sağlam bir kadroyla girmek istiyor. Acun Ilıcalı'nın takımı Doğukan Sinik transferi için Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Peki Doğukan Sinik için ne kadar ödenecek?

İngiltere'nin Championship ekibi Hull City 2022-2023 sezonuna iyi trasferlerle giriyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City son olarak Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik ile anlaştı. Kulübü ile de anlaşmaya varan Hull City'nin genç oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Doğukan Sinik kimdir?

Doğukan Sinik 21 Ocak 1999 yılında dünyaya geldi. 23 yaşındaki genç yetenek Antalyaspor forması giyiyor. Doğukan Sinik'in Hull City'e transferi için görüşmeler başlamıştı.

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Antalyaspor kulübünde başladı. Daha sonra Kemerspor 2003 kulübünde bir sezon kiralık olarak forma giydi.

Orta saha pozisyonunda görev yapan Doğukan Sinik Türk millî futbolcudur.

Sinik, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını İtalya karşısında giydi, ilk gollerini ise Litvanya maçında attı.

Hull City hakkında?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

2021 yılında Türk iş insanı ve medya patronu Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı. Aylarca süren müzakereler ve spekülasyonların ardından, satın alım 19 Ocak 2022'de tamamlandı. ve kulübün Mısırlı Allam ailesi altındaki tartışmalı 11 yıllık mülkiyetine son verdi. Devralma duyurulduğunda kulüp ligde 19. sıradaydı. 25 Ocak 2022'de teknik direktör Grant McCann ve asistanı Cliff Byrne kulüpten ayrıldı. 27 Ocak 2022'de Şota Arveladze yeni teknik direktör olarak açıklandı. .