Diyarberkirspor - Sakaryaspor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın

Diyarbekirspor kendi saha ve seyircisi önünde güçlü rakibi Sakaryaspor'u misafir ediyor.

Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta karşılaşmasında Diyarbekirspor ile Sakaryaspor takımları karşılaşıyor. Üst üste aldığı galibiyetler ile ligin namağlup takımlarından biri konumunda olan Sakaryaspor, bu deplasmanı da kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

Diyarbekirspor Sakaryaspor Maçı Ne Zaman?

Diyarbakır Stadyumu'nda 14 Kasım 2021 Pazar günü saat 13.00'da başlayacak Diyarbekirspor Sakaryaspor maçı için canlı yayın bulunmuyor.

Son hafta naçında Velimeşespor deplasmanda 0-0 berabere kalan Diyarbekirspor topladığı 15 puanla 12. sırada yer alırken, Afjet Afyonspor'u sahasında 2-0 deviren Sakaryaspor ise 26 puanla 2. durumda bulunuyor.

İki takım arasında 5 Kasım 2020 tarihinde oynanan maçı Sakaryaspor sahasında Diyarbekirspor'a karşı 2-0 kazanmıştı.

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Tarih: 14 Kasım 2021 Pazar

Saat: 13.00

Yayın: Yok

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