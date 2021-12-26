Diyarbekirspor - Sarıyer maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'in 19.haftasında Diyarbekirspor kendi sahasında Sarıyer'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-26 11:53:49
TFF 2.Lig'in 19.haftasında Diyarbekirspor kendi sahasında Sarıyer'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Diyarbekirspor - Sarıyer maçı bugün 13:00'da oynanacak.
Diyarbekirspor - Sarıyer maçı canlı yayınlanacak mı?
Diyarbekirspor - Sarıyer maçı TRT KURDİ ekranlarından naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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