Diyarbekirspor - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'de 20.hafta maçında Çorum FK, Diyarbekirspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?