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Diyarbekirspor - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'de 20.hafta maçında Çorum FK, Diyarbekirspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

2 Saat Önce
2022-01-16 12:25:46
Diyarbekirspor - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'de 20.hafta maçında Çorum FK, Diyarbekirspor'a konuk oluyor. Birçok futbol sever bu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Diyarbekirspor - Çorum FK maçı ne zaman saat kaçta?

Diyarbekirspor - Çorum FK maçı bugün 13:00'da başlayacak.

Diyarbekirspor - Çorum FK maçı hangi kanalda?

Diyarbekirspor - Çorum FK maçının Çorum Time YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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