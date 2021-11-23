Dinamo Kiev - Bayern Münih maçını donmadan HD olarak izle!

Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçta Bayern Münih, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e misafir oluyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında Bayern Münih, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e misafir oluyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçında Bayern Münih deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

NSC Olimpiyskiy'de oynanacak zorlu karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler yönetecek.

DİNAMO KİEV - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi' maçı, 23.11.2021 Salı bugün saat 20.45'te oynanacak.

DİNAMO KİEV - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Bayern Münih maçı EXXEN platformundan yayınlanacak.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Halil Umut Meler Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 23 Kasım Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu müsabakasında düdük çalacak.

Ukrayna'nın Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.