Dilara Uçan, halterde altın madalyayı 'kopardı'!

Dilara Uçan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Dilara Uçan, koparmada altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 81 kiloda yarışan Dilara Uçan, koparmada 99 kilo ile altın madalya elde etti.

Milli sporcu silkmede 123 kilo ile bronz madalya kazanırken, toplamda ise 222 kiloluk derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.

Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 7. gün sonunda 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 17 madalyaya ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.