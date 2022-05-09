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TIMETURK / SPOR / Dilara Narin dünya şampiyonu oldu

Dilara Narin dünya şampiyonu oldu

Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda yarışan milli sporcu Dilara Narin 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

1 Gün Önce
2022-05-09 00:53:05
Dilara Narin dünya şampiyonu oldu

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Dilara Narin koparmada 99 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Milli sporcu silkme müsabakasında 131 kiloluk derecesiyle altın, toplamda ise 230 kiloluk derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

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96 kilo erkeklerde Emre Öztürk ise koparmada 144, silkmede 180 olmak üzere toplamda 324 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı. AA .

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