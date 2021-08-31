DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: Reisi'nin kabinesindeki kilit isimler
Av sezonu başladı mı? Denizlerde balık avı ne zaman başlayacak?
Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi
ÖTV indiriminden sonra talep sıkıntısı başladı
E-Devlet üniversite kaydı nasıl yapılır? İnternetten üniversite kayıtları nasıl yapılır?
Instagram'dan yeni karar: Tüm kullanıcılar için zorunlu olacak
Taliban'dan herkes için ''af ilanı''
Anzer balının kilosu 1200 TL oldu
Nijerya: Türk savunma sanayi ürünlerinden çok memnun kaldık
Bankacılık sektörünün 7 aylık kârı 40,2 milyar liraya yükseldi
Üniversite kayıtları uzaktan (internetten) mi yapılacak? Üniversite kaydı için üniversiteye gidilecek mi?
Bakırköy'de gösteri ve yürüyüş yasaklandı
Diego Rossi, Fenerbahçe için geldi
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar belirlendi: İşte Türkiye’nin rakipleri
İngiltere'den ''Taliban'' mesajı: Karar vermek için henüz erken

TIMETURK / SPOR / Diego Rossi, Fenerbahçe için geldi

Diego Rossi, Fenerbahçe için geldi

Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, Fenerbahçe için İstanbul'da

1 Saat Önce
2021-08-31 16:02:48
Diego Rossi, Fenerbahçe için geldi

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, İstanbul'a geldi.

Diego Rossi'yi taşıyan THY'nin Los Angeles-İstanbul uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Menejeriyle pasaport kontrolünden geçen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bagajlarını teslim aldı.

Havalimanında bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Diego Rossi, tezahüratlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Diego Rossi, geçen sezon ABD ekibi Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol attı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş