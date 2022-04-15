Diego Rossi bonservis bedeli ne kadar? Diego Rossi ne kadara alındı? Diego Rossi kaç sene Fenerbahçe'de? Diego Rossi'ye kaç milyon euro verildi? Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu Diego Rossi'nin bonservisi ABD MLS ekibi Los Angeles'tan alındı. Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran gelişme son dakika olarak spor gündemine düştü. Fenerbahçe Uruguaylı genç oyuncu için klübüne 5.5 milyon euro ödeyecek.

Diego Rossi bonservis bedeli ne kadar? Diego Rossi ne kadara alındı? Diego Rossi kaç sene Fenerbahçe'de? Diego Rossi'ye kaç milyon euro verildi? Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu Diego Rossi'nin bonservisi ABD MLS ekibi Los Angeles'tan alındı. Sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran gelişme son dakika olarak spor gündemine düştü. Fenerbahçe Uruguaylı genç oyuncu için klübüne 5.5 milyon euro ödeyecek.

Diego Martín Rossi Marachlian 5 Mart 1998 doğumlu, Süper Lig kulübü Fenerbahçe için forvet olarak oynayan, Major League Soccer kulübü Los Angeles FC ve Uruguay milli takımından kiralık Uruguaylı profesyonel bir futbolcu.

Diego Rossi bonservis bedeli ne kadar?

Diego Rossi'nin bonservisi için ABD MLS ekibi Los Angeles'a 5.5 milyon euro ödenecek. Anlaşma detayları Fenerbahçe tarafından KAP'a bildirildi.

Diego Rossi ne kadara alındı?

Diego Rossi 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe kadrosuna katıldı.

Diego Rossi kaç sene Fenerbahçe'de?

Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

1 yıllığına kiralanmıştı

1 Eylül 2021 tarihinde satın alma opsiyonuyla birlikte Los Angeles'tan 1 yıllığına kiralandı.

Fenerbahçe'deki karnesi

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına 4. hafta oynanan Sivasspor maçında çıktı. 90 dakika sahada kaldı. İlk asistini Giresunspor ile oynanan 6. hafta maçında Ferdi Kadıoğlu'na yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı. İlk golünü ise Hatayspor ile oynanan 7. hafta maçında attı. Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı.

Ligin 8. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta Diego Rossi, Berisha ve Gustavo'ya asist yaptı. 67. dakikada yerini Mert Hakan'a bıraktı ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı.

Ligin 9. haftasında oynanan Trabzonspor maçında 3. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımının maçtaki tek golünü attı.

İlerleyen dakikalarda Min-Jae'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, maçı 3-1 kaybetti.

Sezonun başında Vitor Pereira tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilen Rossi, sezonun ikinci devresinde teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal tarafından UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosundan çıkarıldı. .