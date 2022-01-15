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TIMETURK / SPOR / Didim'de badminton heyecanı

Didim'de badminton heyecanı

Aydın'ın Didim ilçesi, okullar arası badminton turnuvasına ev sahipliği yaptı. Turnuvaya çeşitli illerden 105 sporcu katıldı.

2 Saat Önce
2022-01-15 11:36:52
Didim'de badminton heyecanı

Okullar arası badminton turnuvası, Didim Atatürk Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Turnuva, 12 şehirden 105 sporcunun katılımı ile başladı.

Müsabakaların açılış konuşmasını yapan Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul sporları faaliyetleri kapsamında yer alan Badminton ( Kız-Erkek) Grup Birinciliği Müsabakalarına hepiniz hoşgeldiniz. Turizm kenti olan Didim'de spor faaliyetlerimizde artıyor. Daha önce halter ve boks gibi sporlarımızı Didim'de gerçekleştirerek, Didim'in adını sporda da duyurduk. 3 gün sürecek olan yarışmalara 12 İlden 24 takımın katıldığı müsabakalarda bütün sporcularımıza ayrı ayrı başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın bölgesi hakemlerinden Erdal Tunç, “Şu an Didim'de 12 ilden katılan sporcularımızdan 1. Ve 2. Olan takımlarımızı Türkiye şampiyonasına göndereceğiz. Türkiye genelinde buradaki gibi 9 ayrı grubumuz bulunuyor.

Türkiye finallerine 18 takım katılacak ve bunlara ilaveten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 1 takım dahil olacak. Şu an burada Milli sporcularımız da bulunuyor.

Muhtemelen Türkiye derecesi yapacak sporcularımız buradan çıkacak. Turnovada 11 Erkek 10 kız takımımız şu an burada mücadele edecek. Antrenörler, öğretmenler ve sporcular dahil olmak üzere tahminen 200 kişi Didim'de bulunuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: mansetaydin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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