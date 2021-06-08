Devin Booker'ın yeni adresi belli oldu: Fenerbahçe Beko

Yeni sezona şampiyon bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe Beko atağa geçti. Avrupa'nın guzide takımlarımlarıda ter dökmüş Devin Booker'ı renklerine bağladı. Devin Booker kimdir? Devin Booker kaç cm boyunda? Devin Booker'ın oynadığı takımlar nelerdir? İşte detaylar...

ING Basketbol ligini Anadolu Efes'a Play-offlarda 3-0 kaybederek 2.sırada bitiren Fnerbahçe yeni sezona iddialı başlamak istiyor. Yeni sezon için kadro yapılanmasına giden Fenerbahçe'de ilk gelişme yaşandı.

2 Yıllık anlaşma sağlanıldı

Sarı-lacivertli takım, son olarak Rusya Ligi takımlarından Khimki forması giyen uzun Devin Booker ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

3 sezondur beklenilenin üstünde bir performans sergiliyor

2.05m boyundaki Devin Booker, Turkish Airlines EuroLeague‘de çıktığı 15 maçta 13.1 sayı, 5.7 ribaund ve 2.1 asist istatistikleri ile göz doldurdu. EuroLeague'e Bayern Munih'te başlayan yıldız oyuncu 3 senedir Avrupa'nın güzide kulüplerinde top sektiriyor.

Bilindiği üzere Sarı lacivertli ekip, daha önce İspanya Ligi ekiplerinden Saski Baskonia forması giyen Achille Polonara ile de her konuda anlaşmaya varmıştı. Polonara ise bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de 12.2 sayı, 6.6 ribaund ve 1.9 asist istatistikleri yakaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.