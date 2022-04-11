Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 26. dakikada Miha Zajc'ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 68. dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde 56 puanla 3. basamakta yer alan Fenerbahçe, puanını 59'a yükselterek İttifak Holding Konyaspor'un önüne geçti ve 2. sıraya yerleşti.

İlk Yarı

26'ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla sağdan son çizgiye inen Osayi-Samuel, meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Zajc, penaltı noktası gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

35'nci dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Rossi, pasını soldan hareketlenen Osayi-Samuel'e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

42'nci dakikada Berkan Kutlu'nun ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

60'ıncı dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

68'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı kafayla aşırttı. Arka direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti. Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.

Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçından sonra sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'u yenerek Galatasaray maçına çıkmıştı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı da yenerek ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine ulaşmayı başardı.

Ligde son 8 maçta 7 galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği etkili performansı Galatasaray karşısında da sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 8 müsabakada 7. galibiyetini alırken, 1 kez de berabere kaldı ve 22 puan topladı.

Kadıköy'de 4 maç sonra Galatasaray galibiyeti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ı Kadıköy'de 4 maç sonra yendi. Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, daha sonra Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı. Sarı-lacivertliler, 4 maç aranın ardından Kadıköy'de Galatasaray'a karşı aynı skorla galip geldi.

Serdar Dursun 10. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun, ligde 10. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli ekibe sezon başında katılan Serdar, 14'ü 11'de 27 maça çıkarken 10 gol atma başarısı gösterdi. Serdar ayrıca sarı-lacivertli formayla ilk derbi golüne de imza attı.

İrfan Can cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü.

Galatasaray maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan İrfan Can, müsabakaya kart ceza sınırında çıkmıştı. Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gören 26 yaşındaki oyuncu, Göztepe maçında cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Arda Güler 84'te sahada

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, 84. dakikada oyuna girdi. Son dönemde gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan 17 yaşındaki oyuncu, ilk derbi maçına çıktı.

Mert Hakan ve İrfan Can beğeni topladı

Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, performanslarıyla göz doldurdu. Galatasaray'a karşı gösterdikleri mücadeleyle takdir toplayan iki futbolcu oyundan çıkarken tribünler sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaray, Kadıköy'den puansız dönüyor

Karşılaşmada Miha Zajc ve Serdar Dursun'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, derbiden puansız ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ligde 41 puanda kalırken, Fenerbahçe ise puanını 59'a çıkardı.

Kadıköy'de 4 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 4 maç aradan sonra mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, bundan önce Kadıköy'de çıktığı 4 lig maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Öte yandan Galatasaray, sahasında da 2-1 kaybettiği Fenerbahçe'ye bu sezon ikinci kez yenildi.

Deplasmanda 13. kez puan kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13. kez puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, rakip sahalarda çıktığı 16 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 8'inde yenildi. Galatasaray, deplasmanda olası 48 puanın sadece 14'ünü hanesine yazdırabildi. AA .