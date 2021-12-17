Derbide Beşiktaş'ın başında kim olacak?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaş hangi teknik adamla sahaya çıkacak? Derbinin ardından Bruno Pinheiro'nun takımı devralcağı iddia ediliyor. Teknik direktör arayışlarında Başkan Ahmet Nur Çebi nasıl bir tavır sergiliyor? Beşiktaş'ın başında Önder Karaveli düşünülüyor. Peki Önder Karaveli kimdir?

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta idareciler bir yandan da yeni teknik direktör konusunda girişimlerine devam ediyor. Siyah-beyazlılarda, yeni teknik adam belli olana kadar Önder Karaveli takımı çalıştıracak.

Bruno Pinheiro devralacak mı?

Derbinin ardından Bruno Pinheiro'nun devralcağı iddia edilen siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, tecrübeli teknik adamı ikna etti. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Önder Karaveli yönetiminde hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta idareciler bir yandan takımı derbi havasına sokarken diğer yandan da yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Ahmet Nur Çebi nasıl yaklaşıyor?

Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğinde teknik direktör arayışlarına devam eden siyah-beyazlıların Bruno Pinheiro ile anlaştığı iddia edilmişti. Milliyetspor'un haberine göre; Çebi'nin yöneticilerin ilk anda sıcak bakmadığı başka bir isim konusunda kurmaylarını ılımlı hale getirdiği ve tecrübeli teknik adamla anlaştığı belirtildi.

Derbide kim olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Beşiktaş'ta kenarda Önder Karaveli yer alacak. Siyah-beyazlılarda Kayserispor maçında da takımı yöneten Önder Karaveli, taraftarların beğenisini kazanmıştı.Beşiktaş'ta yönetimin anlaşma sağladığı iddia edilen Bruno Pinheiro'da engelin Estoril ile olan sözleşmesindeki fesih bedeli olduğu belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'la el sıkışmadan önce Portekiz temsilcisiyle 5 yıllık söz kestiği ifade edildi. Estoril'in de fesih bedeli için Pinheiro'dan 350 bin euro talep ettiği öne sürüldü.

Önder Karaveli kimdir?

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Teknik adamlık kariyerinin büyük bir bölümünü Beşiktaş'ta geçiren Karaveli, 2000 yılında Siyah Beyazlı ekibe katıldı, altyapıda çalıştı, aynı zamanda futbol okulları sorumluluğu görevini üstlendi.2012'de Beşiktaş'a dönen ve U21'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3 yıl çalışmasının ardından 2015'te Başakşehir altyapısına geçti, 2016'da Dardanelspor, 2017'de Kestel Belediyespor'da A Takım Teknik Direktörü olarak çalıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.