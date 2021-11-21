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TIMETURK / SPOR / Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin! Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin! Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kazanan sarı lacivertli ekip oldu.

34 Dakika Önce
2021-11-21 21:09:38
Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin! Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Derbi maçta kozlarını paylaştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçerken yanıt 31. dakikada Mesut Özil'den geldi.

F.BAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Kerem'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve sahada 10 kişi kaldı.

84'TE GOL İPTAL EDİLDİ

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin 84. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

90+4'TE CRESPO SAHNE ALDI

Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye Miguel Crespo çıktı ve takımını galibiyete taşıyan golü attı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 23'e yükseldi. Galatasaray ise 21 puanda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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