Derbi seyirci yasağı mı geldi? Derbilere rakip (misafir) takım taraftarı yasak mı? Galatasaray-Beşiktaş-Fenerbahçe deplasman seyirci yasak mı? Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına ev sahibi takım seyircileri dışında stada seyirci alınmayacağı açıklanmıştı. Bu karar oldukça tartışılmıştı. İstanbul Valiliği son dakika açıklamasında derbi seyirci yasağı uygulanacağını açıkladı. Derbilere misafir takım taraftarları alınmayacak.

Derbi seyirci yasağı mı geldi? Derbilere rakip (misafir) takım taraftarı yasak mı? Galatasaray-Beşiktaş-Fenerbahçe deplasman seyirci yasak mı? Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına ev sahibi takım seyircileri dışında stada seyirci alınmayacağı açıklanmıştı. Bu karar oldukça tartışılmıştı. İstanbul Valiliği son dakika açıklamasında derbi seyirci yasağı uygulanacağını açıkladı. Derbilere misafir takım taraftarları alınmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü İstanbul'da dev bir derbi oynanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maça misafir takımın taraftarlarının alınmaması kararı alınmıştı. Bu karar spor severler tarafından oldukça tartışılmıştı. Son gelen açıklama ile derbi seyirci yasağının uygulanacağı açıklandı.

Derbi seyirci yasağı mı geldi?

İstanbul Valiliği'nden flaş bir açıklama geldi. Açıklamad; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağı vurgulandı.

Galatasaray-Beşiktaş-Fenerbahçe deplasman seyirci yasak mı?

Sezon başında TFF'den yapılan açıklamada, deplasman yasağının kaldırıldığı belirtilmesine rağmen 3 büyükler arasındaki maçlar için "Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30'a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları'nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir" denilmişti.