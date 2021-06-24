Deplasman golü kuralı nedir? Deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? Futbol tutkunlarının yakından bildiği deplasman golü kuralı UEFA tarafından kaldırıldı. Tartışmalara neden olan ve uzun süre geçerliliği sorgulanan deplasman golü kuralına ilişkin ilk adım atılmış oldu. Peki futbolda deplasman golü kuralı nedir? Deplasman golü kuralı ne demek? Deplasman golü yerine neye bakılacak?

Deplasman golü kuralı nedir? Deplasman golü kuralı kaldırıldı mı? Futbol tutkunlarının yakından bildiği deplasman golü kuralı UEFA tarafından kaldırıldı. Tartışmalara neden olan ve uzun süre geçerliliği sorgulanan deplasman golü kuralına ilişkin ilk adım atılmış oldu. Peki futbolda deplasman golü kuralı nedir? Deplasman golü kuralı ne demek? Deplasman golü yerine neye bakılacak?

UEFA'dan deplasman golü kuralına ilişkin flaş bir adım geldi. UEFE turnuvalarında deplasman golü uygulası rafa kalktı. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sıkça karşımıza çıkan deplasman golü kuralının ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. UEFA'nın açıklamasında, iki takım arasında oynanacak maçlarda eşit sayıda gol atılması durumunda maçın uzayacağını bildirdi. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde seri penaltı vuruşlarına gidileceği belirtildi.

Deplasman golü kuralı nedir?

Deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır. Bu durum, zaman zaman "deplasmanda atılan goller iki gol sayılır" diye de bilinmektedir.

Deplasman golü kuralı çoğunlukla ilk sonucun iki karşılaşmanın sonuçları toplanarak elde edildiği iki ayaklı turlarda kullanılır. Çoğu turnuvada deplasman golü kuralı, beraberliği bozmak için kullanılan ilk kuraldır, eğer bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa ikinci olarak seri penaltı atışlarına geçilir. Kurallar bazen değişkenlik gösterebilir: deplasman golü bazen ikinci ayak sonunda uygulanırken, bazen uzatma süresi sonunda, bazen de her ikisinin sonunda uygulanabilir. Kural ilk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlamıştır.

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