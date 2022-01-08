Denizlispor'dan deplasmanda müthiş geri dönüş! Bandırmaspor'u 4-3 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altaş Denizlispor'u konuk etti. Denizlispor, ilk devresini 3-0 geride tamamladığı müsabakada müthiş bir geri dönüşe imza attı ve maçı 4-3 kazandı.
2022-01-08 16:33:03
Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Altaş Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
Keyifli müsabakanın ilk devresini Bandırmaspor; Hakan Çinemre (KK), Doğan Can Davas ve Kerim Avcı'nın golleriyle 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan konuk Denizlispor; Oğuz Yılmaz, İlhan Depe, Özer Özdemir ve Ömer Şişmanoğlu'nun golleriyle müsabakayı 4-3 kazandı.
Bu sonucun ardından puanını 19'a yükselten konuk Denizlispor, maç fazlası ve averajla 18. sırada yer aldı.
3-0 öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamayan Bandırmaspor ise 32 puanla 4. sırada konumlandı.
Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Deniz Turgut
Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Guido Koçer(Dk.58 Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Dk.72 Manaj), Keny, Okan Alkan, Landel (Dk.58 Mehmet Özcan), Doğan Can Davas (Dk.81Burak Süleyman), Süleyman Luş
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre (Dk.58 Burak Gümüştaş), Asım Hamzaçebi, Tusha, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke (Dk.89 Mehmet Eren Sıngın) ,Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, İlhan Depe, Alaattin Öner (Dk.46 Emre Yıldırım), Muhammed Eren Kıryolcu (Dk.78 Ömer Hasan Şişmanoğlu)
Goller: Dk.22 Hakan Çinemre (kendi kalesine) Dk.33 Doğan Can Davas, Dk.35 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk.48 Oğuz Yılmaz, Dk.52 İlhan Depe , Dk.65 Özer Özdemir, Dk.90+6 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)
Sarı Kartlar: Dk.64 Mehmet Özcan, Dk.90+3 Kenny (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk. 67 Özer Özdemir, Dk.67 İlhan Depe, Dk. 70 Emre Yıldırım Dk.77 Oğuz Yılmaz ,Dk. 79 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)
Denizlispor Yardımcı Antrenörü Bekiroğlu:"Biz nasipse bu lig de kalacağız
Denizlispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu galibiyetten dolayı tüm takımı kutladığını dile getirdi.
Bekiroğlu, bugün maça çıkarken 8 futbolcularında Kovid-19 rahatsızlığı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Oyuncularımızın maçın başından sonuna kadar gösterdikleri mücadeleden dolayı onları kutluyorum. Altyapıdan oyuncularımızla antrenmana çıkarak bu maça hazırlandık. Maç toplantılarımızda konuştuğumuzda bunların hiçbirinin bahane olmadığını dile getirdik. Oynadığımız Galatasaray maçı gibi bugün de isteğimizi, arzumuzu gösterdik. 20 yıldır futbol oynadım böyle bir durumla karşılaşmadım, arkadaşımızın durumu kötü, çıkartmak istiyoruz, o oynamak istiyor. Oynadı ve gol atan oldu. Biz nasipse bu lig de kalacağız, öyle hissediyorum. Son iki maçta göstermiş olduğumuz mücadele, özveri bunun göstergesidir. Umarım bu böyle devam eder ve bu takımı ligde tutarız."
Cerrah, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.
Maça iyi başladıklarını ifade eden Cerrah, şöyle konuştu:
"Düşündüklerimizi ilk yarıda sahaya iyi yansıttık, maçın başında pozisyonlar bulduk ve sonrasında skorları elde ettik. İkinci yarı ise hiç anlam veremediğimiz bir şekilde ciddi konsantrasyon eksikliğine bağlı üst üste goller yedik. Bir anda gardımız düştü, yaptığımız değişikliklerle de oyunu tutmaya çalıştık ama maalesef bizim kalitemize yakışmayan hatalar yaparak mağlup olduk. Hiçbir şey bitmiş değil."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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