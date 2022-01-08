Denizlispor'dan deplasmanda müthiş geri dönüş! Bandırmaspor'u 4-3 yendi

Denizlispor Yardımcı Antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu galibiyetten dolayı tüm takımı kutladığını dile getirdi.

Bekiroğlu, bugün maça çıkarken 8 futbolcularında Kovid-19 rahatsızlığı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın maçın başından sonuna kadar gösterdikleri mücadeleden dolayı onları kutluyorum. Altyapıdan oyuncularımızla antrenmana çıkarak bu maça hazırlandık. Maç toplantılarımızda konuştuğumuzda bunların hiçbirinin bahane olmadığını dile getirdik. Oynadığımız Galatasaray maçı gibi bugün de isteğimizi, arzumuzu gösterdik. 20 yıldır futbol oynadım böyle bir durumla karşılaşmadım, arkadaşımızın durumu kötü, çıkartmak istiyoruz, o oynamak istiyor. Oynadı ve gol atan oldu. Biz nasipse bu lig de kalacağız, öyle hissediyorum. Son iki maçta göstermiş olduğumuz mücadele, özveri bunun göstergesidir. Umarım bu böyle devam eder ve bu takımı ligde tutarız."