Denizlispor - Ağrı 1970 Spor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Denizlispor - Ağrı 1970 Spor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?