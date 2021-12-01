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Denizlispor - Ağrı 1970 Spor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın
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TIMETURK / SPOR / Denizlispor - Ağrı 1970 Spor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın

Denizlispor - Ağrı 1970 Spor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Denizlispor - Ağrı 1970 Spor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

1 Saat Önce
2021-12-01 12:14:42
Denizlispor - Ağrı 1970 Spor maçı canlı yayınlanacak mı? Canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlarıyla devam ediyor. Denizlispor - Ağrı 1970 Spor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Denizlispor - Ağrı 1970 Spor karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele hangi kanalda? Türk Telekom Reklamı

Denizlispor, 3. Lig temsilcisi Ağrı 1970 Spor'u Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlıyor. Bu önemli maçı hakem Tarık Güldal yönetecek.

Denizlispor Ağrı 1970 Spor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Kupası 4. Tur maçı saat 14:00'de başlayacak. Bu maç A Spor kanalından canlı yayınlanmıyor. Ancak yayıncı kuruluşun gün içinde geniş özet şeklinde vermesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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