Denizli'nin takımı Altay kötü gidişini sürdürüyor! Kasımpaşa ise 7 maç aradan sonra galip geldi

Mustafa Denizli'nin takımı Altay'ın galibiyet hasreti 12 maça çıktı. Süper Lig'in 19. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren İstanbul'daki kritik maçı Kasımpaşa 2-0 kazanarak, ligde 7 maç sonra galibiyetle tanıştı.

İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmayı Altay karşısında 2-0 kazanan İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, ligde 7 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Teknik Direktörlüğünü Mustafa Denizli'nin yaptığı İzmir'in Altay takım ise, kötü gidişini sürdürüyor.

Karşılaşmanın öne çıkan anları

12. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Emin Engin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında Mortadha'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

13. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Evren Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası içi sol çaprazda son çizgiye yakın bir noktada Zeki Yıldırım'ı çalımladıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Lis, yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Thiam'dan seken top arka direkte Donk'un önünde kaldı. Donk'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

40. dakikada Altay'ın kaydettiği gol, VAR odasının uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Brecka'nın ceza sahası dışı sol çaprazda yaptığı hata sonucunda topu önünde bulan Poko, pasını Paixao'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Paixao'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

52. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası içinde Kazımcan Karataş ile girdiği ikili mücadelede Mortadha'nın yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topu başına geçen Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Eysseric'in tamamlamak istediği topu Lis, iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

67. dakikada Altaylı futbolcu Cebrail Karayel kırmızı kart gördü. Cebrail ile girdiği ikili mücadelede Evren Eren Elmalı yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, 65. dakikadan da sarı kartı bulunan Cebrail Karayel'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağ kanatta son çizgiden içeri çevirdiği top ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın önüne kaldı. Yusuf'un altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta kaleci Lis gole izin vermedi.

88. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Mortadha, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mortadha'nın rakip oyuncuyu çalımlamasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluştu: 2-0.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa, ligde 7 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Üçüncü galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, puanını 15'e çıkardı. Süper Lig'de 11. mağlubiyetini yaşayan ve galibiyet özlemi 12 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.

Altay'ın galibiyet hasreti 12 maça çıktı.

￼ 1-4 Gaziantep FK

￼ 0-1 Karagümrük

￼ 1-2 Yeni Malatya

￼ 1-1 Sivasspor

￼ 0-1 Antalya

￼ 1-3 Adana Demirspor

￼ 0-0 Başakşehir

￼ 2-2 Galatasaray

￼ 1-2 Hatay

￼ 1-3 Giresunspor

￼ 1-2 Trabzonspor

￼ 0-2 Kasımpaşa

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka (Dk. 46 Tarkan Serbest), Evren Eren Elmalı (Dk. 90+3 Varga), Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Eysseric (Dk. 77 Travnik), Mortadha, Umut Bozok

Altay: Lis, Thiam, Björkander, Naderi (Dk. 24 Serge Aka) (Dk. 61 Rodriguez), Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Poko, Kazımcan Karataş, Pinares (Dk. 79 Deniz Kadah), Kappel, Paixao (Dk. 61 Bamba)

Goller: Dk. 34 Donk, Dk. 88 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 67 Cebrail Karayel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 10 Naderi, Dk. 45 Thiam, Dk. 46 Pinares, Dk. 79 Rodriguez (Altay), Dk. 44 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

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