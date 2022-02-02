Darıca Gençlerbirliği - Düzcespor maçı canlı izleme ekranı!
TFF 3.Lig'in 23.haftasında Darıca Gençlerbirliği kendi saha ve seyircisi önünde Düzcespor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?
2022-02-02 11:06:59
TFF 3.Lig'in 23.haftasında Darıca Gençlerbirliği kendi saha ve seyircisi önünde Düzcespor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı olarak nasıl izlenebilecek?
Darıca Gençlerbirliği - Düzcespor maçı 2 Şubat Çarşamba saat 13:00'da oynanacak.
Darıca Gençlerbirliği - Düzcespor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Darıca Gençlerbirliği - Düzcespor maçının TV yayını bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekibin sosyal medya hesabından müsabakayı yayınlaması bekleniyor. .
YORUMLAR (0)