DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Azerbaycan, mayın haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti
Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti
“MAHREM”:İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri
İsrail güçleri Filistinlilere ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Türkiye'de
Danimarka, EURO 2020'de yarı finale adını yazdırdı
Kanadalı yerli liderlerden 'kiliseyi boykot' çağrısı
İtalya, Akdeniz'de göçmenleri kurtaran bir STK gemisini limanda durdurdu
''Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait gemi saldırıya uğradı''
İran dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri oldu
Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Bilal Erdoğan: İmam Hatipler Türkiye'de örnek noktaya geldi
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a 4 günlük gözaltı süresi
Sıfır emisyon: Bisikletle çalışan otomobil!
İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğa ateş açtığı anın görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti

Danimarka, EURO 2020'de yarı finale adını yazdırdı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka, yarı finale yükseldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.07.2021 22:06:43
Danimarka, EURO 2020'de yarı finale adını yazdırdı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka karşılaştı.

Maçın 5. dakikasında Danimarka, 1-0 öne geçti. Sağ taraftan kullanılan korner atışında Jens Stryger'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thomas Delaney, kafa vuruşuyla topu kaleci Tomas Vaclik'in yanından ağlara gönderdi.

42. dakikada sol taraftan gelişen Danimarka atağında, Joakim Maehle'nin ceza alanına gönderdiği topu Kasper Dolberg tamamladı ve takımı adına 2-0 üstünlüğü sağladı.

Çekya ikinci yarının hemen başında farkı bire indirdi. 49'uncu dakikada sağ taraftan Vladimir Coufal'ın ceza alanına ortaladığı topu, Patrik Schick şık bir vuruşla filelerle buluşturdu.

Gol sayısını 5'e çıkaran Schick, Çekya'nın bir Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan futbolcusu unvanını elinde tutan Milan Baros'u yakaladı.

Kalan bölümde skora korumasını bilen Danimarka, son dört takım arasına adını yazdırdı.

Danimarka, yarı finalde Ukrayna-İngiltere eşleşmesinin galibiyle 7 Temmuz Çarşamba günü karşılaşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH