Dalış tutkunları yeniden Kekova'da

Pandemi sürecinde kapalı olan dalış okullarının yaklaşık 2 yıl sonra açılmasıyla Türkiye'nin en güzel dalış noktalarından olan Antalya'nın Demre ilçesindeki doğal cennet Kekova, dalış tutkunlarının yeniden buluşma noktası haline geldi.

PANDEMİ sürecinde kapalı olan dalış okullarının yaklaşık 2 yıl sonra açılmasıyla Türkiye'nin en güzel dalış noktalarından olan Antalya'nın Demre ilçesindeki doğal cennet Kekova, dalış tutkunlarının yeniden buluşma noktası haline geldi.

Kekova'da dalış için gelen su altı tutkunları, Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi Limanı'nda buluşuyor. Tekneye gelen su altı tutkunlarının ateşi ölçülüyor. Burada teknede verilen brifingin ve yapılan tanıtımın ardından tekne ile su altını keşfe çıkılıyor. Yolculuk sırasında dalınacak noktalar, usta dalgıçlar tarafından tanıtılıyor. Yarım saat süren tekne yolculuğunun ardından dalış noktasına varılıyor. Dalış tutkunları burada eğitmenler eşliğinde bölgenin eşsiz su altı güzelliğini görebiliyor. Demre'de 20 dalış noktası bulunuyor. Bunların başında Antrum, Antrum Mağarası, Mavi Mağara, Kabay Koyu, Şark Bey Koyu, Eğri Liman, Iberian Cost batığı, mağaralar yer alıyor. Dalış için günlük ödenecek miktar öğle yemeği dahil 350 lirayı buluyor.

Teknede yapılan hazırlıkların ardından su altı tutkunları, gruplar halinde ve eğitmenler eşliğinde Akdeniz'in mavi sularının altındaki gizemli dünyayı keşfe çıkıyor. Su altındaki kalış süresi 40-60 dakika arasında değişiyor. Gelen gruplar, özellikle Mavi Mağara, Antrum Mağara ve Iberian Cost batığına mutlaka dalış yapıyor ve balık sürülerini, bitkileri, mağaraların yolunu birlikte keşfediyor. Su altında zengin bir tarih ve çok çeşitli deniz tavşanı türleri ve balık sürüleri yer alıyor. Görüş mesafesi ve su temizliği mükemmel olan Kekova'da dalış, Kekova Adası'nın güney bölümünde yapılıyor. Kekova Adası'nın kuzeyindeki Batık Kent'te ise dalış yasak.

GÜNLÜK 350 LİRA

Kekova'ya dalış için uzaktan gelen gruplar, genelde hafta sonunu tercih ediyor. Günde iki kez olmak üzere iki günde 4 dalış yapılıyorlar. Dalış için günlük ödenecek miktar ise öğle yemeği dahil 350 lira. Gün boyu süren dalışlar yine Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde sona eriyor.

'MAĞARALARI İLE MEŞHUR BİR BÖLGE'

Kekova'da su altı tutkunlarına eşlik eden ve dalış eğitimi veren profesyonel dalgıç Levent Işık, "Kekova her şeyden önce el değmemiş doğası ile tarihi ile inanılmaz bir bölge. Buraya gelen dalış severler özellikle şehir hayatının kalabalığından ve diğer merkezlerin yoğunluğundan kaçıp ve gerçekten el değmemiş bir doğaya dokunmak için geliyorlar. Suyun altının en büyük özeliği, görüşün çok iyi olması, mağaraları ile meşhur bir bölge olması. Zaman zaman balık geçişlerinin olması, yani baraküda sürüleri, arada sırada gördüğümüz foklar, diğer canlılar buradan sürü halinde geçiş yapabiliyorlar" dedi.

'MAĞARALAR ÇOK GÜZELDİ'

Kekova'ya dalışa gelen Gülşah Orakçı, "Kekova'ya ilk kez geldim. Merak ettiğim için geldim. Su altı çok güzeldi. Görüş çok güzeldi. Mağaralar çok güzeldi. Canlılar da bir o kadar canlıydı. Herkesin gelip burada dalış yapmasını tavsiye ediyorum. Güzel bir deneyim olur dalış severler için. Hepiniz buraya gelin" diye konuştu.

Samim Durmaz ise, "Daha önce de Antalya'nın birçok yerinde dalış yaptım. Fakat Kekova daha güzel, daha temiz bir bölge dalış için. Canlılık oranı da gerçekten çok fazla. Temizlik anlamında da gerçekten çok temizdi. Mağaralar olarak çok canlı bir yerdi" ifadelerini kullandı.

Ebru Yazır da "Kekova'ya ilk kez geldim. Mağara muhteşemdi. Canlılık harika idi. Çok güzel kıyıları var. Herkesin burayı görmesini çok tavsiye diyorum" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.