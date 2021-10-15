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TIMETURK / SPOR / Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

Türkiye, erkeklerde ve kadınlarda play-off finaline yükseldi.

19 Saat Önce
2021-10-15 18:25:28
Curling: 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakaları

Erzurum'da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, erkeklerde Kırgızistan'ı 10-3, kadınlar ise Macaristan'ı 6-5 mağlup ederek play-off finaline yükseldi.

Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Türkiye Kadın Milli Takımı, Macaristan'la oynadığı ve normal süresi 5-5 biten müsabakanın uzatmalarında rakibini 6-5 yenerek olimpiyat elemelerindeki dördüncü galibiyetini aldı. Daha önce Brezilya'yı 12-2, Avusturya'yı 11-1, Slovakya'yı 10-4 yenen kadın milliler, Norveç'e 8-3 mağlup olmuştu.

Türkiye Erkek Milli Takımı ise Kırgızistan'ı 10-3 yenerek olimpiyat elemelerinde çıktığı 5'inci maçını da kazanmayı başardı. Milliler, daha önce Kırgızistan'ı 14-5, Tayvan'ı 9-4, Kazakistan'ı 10-4, Brezilya'yı ise 10-5 mağlup etmişti.

Bu sonuçlarla play-off finaline çıkan ay-yıldızlılar, gün içinde kadınlarda Slovakya, erkeklerde ise Finlandiya ile karşılaşacak.

Organizasyonda sabah yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

- Erkekler

Belçika: 3 - Çek Cumhuriyeti: 14

- Kadınlar

Letonya: 9 - Slovakya: 7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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