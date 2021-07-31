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TIMETURK / SPOR / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye okçulukta ilk madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

2 Saat Önce
2021-07-31 14:33:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla milli okçu ile görüştü.

METE GAZOZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

Mete Gazoz'u tebrik eden Erdoğan, "Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Türk milletinin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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