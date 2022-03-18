DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bu defa İngiliz Savunma Bakanı kandırıldı
TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi kapalı mı? Tem Ankara ve İstanbul yönü açıldı mı?
Polislere ne kadar promosyon verilecek? Son dakika: Polisler için hangi bankadan promosyon verilecek?
Cumartesi hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları | Bu hafta hangi takımların maçları var?
İstanbul'da bugün motosiklet kullanımı ve moto kurye yasaklandı mı? İstanbul'da motokurye yasağı başladı mı? (18 Mart-19 Mart)
Kayak Keyfini Doruklarda Yaşayacağınız Yer BOF Hotel
Amazon ormanlarında kaybolan iki çocuk haftalar sonra bulundu
Esed rejimi ile Pakistan arasında flaş gelişme
Ehliyet harcı 2022 | Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar? Sürücü Belgesi (Ehliyet) harcı kaç TL?
Motorkuryelerin saat 17:30'dan itibaren trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da kar ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul hava durumu
İstanbul Motosiklet ve moto kurye yasağı 18 Mart | İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasaklandı mı? 18 Mart'ta Moto kuryeler yasak mı?
İstanbul Valisi uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
ApeCoin (APE) şimşek gibi başladı!
Bulgaristan ile Rusya arasında kriz: Ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildi

TIMETURK / SPOR / Cumartesi hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları | Bu hafta hangi takımların maçları var?

Cumartesi hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları | Bu hafta hangi takımların maçları var?

Cumartesi hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi Süper Lig karşılaşmaları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu haftanın hakemleri de TFF tarafından açıklandı. Bu hafta hangi takımların maçları var? Hangi takımlar saat kaçta hangi hakemle oynanacak? 19 Mart kimin maçı var? İşte Süper Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları...

49 Dakika Önce
2022-03-18 16:10:57
Cumartesi hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları | Bu hafta hangi takımların maçları var?

19 Mart Cumartesi Süper Lig karşılaşmaları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu haftanın hakemleri de TFF tarafından açıklandı. Bu hafta hangi takımların maçları var? 19 Mart kimin maçı var? İşte Süper Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları...

19 Mart Cumartesi Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları

Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarının 30. haftasına geldik. İşte 19 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek maçların nerede oynanacağı, hakemleri ve saatleri...

13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçını Ali Şanslan yönetecek.

16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Göztepe - A. Alanyaspor maçı Zorbay Küçük yönetecek.

16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Adana Demirspor - Medipol Başakşehir maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

19.00'da Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan Beşiktaş - A. Hatayspor maçı Yasin Kol yönetecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş