Cumartesi hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları | Bu hafta hangi takımların maçları var?
Cumartesi hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi Süper Lig karşılaşmaları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu haftanın hakemleri de TFF tarafından açıklandı. Bu hafta hangi takımların maçları var? Hangi takımlar saat kaçta hangi hakemle oynanacak? 19 Mart kimin maçı var? İşte Süper Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları...
2022-03-18 16:10:57
19 Mart Cumartesi Süper Lig karşılaşmaları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu haftanın hakemleri de TFF tarafından açıklandı. Bu hafta hangi takımların maçları var? 19 Mart kimin maçı var? İşte Süper Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları...
19 Mart Cumartesi Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları
Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarının 30. haftasına geldik. İşte 19 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek maçların nerede oynanacağı, hakemleri ve saatleri...
13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçını Ali Şanslan yönetecek.
16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Göztepe - A. Alanyaspor maçı Zorbay Küçük yönetecek.
16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Adana Demirspor - Medipol Başakşehir maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
19.00'da Vodafone Park'ta gerçekleşecek olan Beşiktaş - A. Hatayspor maçı Yasin Kol yönetecek. .
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