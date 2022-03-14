Crystal Palace - Manchester City maçını kesintisiz canlı izle! CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 29.haftasında Manchester City, Crystal Palace'ye konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-03-14 21:36:41
İngiltere Premier Lig'in 29.haftasında Manchester City, Crystal Palace'ye konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Crystal Palace - Manchester City maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.
Crystal Palace - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Crystal Palace - Manchester City maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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