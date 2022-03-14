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Crystal Palace - Manchester City maçını kesintisiz canlı izle! CANLI İZLE
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Crystal Palace - Manchester City maçını kesintisiz canlı izle! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 29.haftasında Manchester City, Crystal Palace'ye konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

54 Dakika Önce
2022-03-14 21:36:41
Crystal Palace - Manchester City maçını kesintisiz canlı izle! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 29.haftasında Manchester City, Crystal Palace'ye konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Manchester City maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.

Crystal Palace - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Manchester City maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .

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