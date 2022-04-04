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TIMETURK / SPOR / Crystal Palace - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 31.haftasında Arsenal, Crystal Palace'ye konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

44 Dakika Önce
2022-04-04 21:05:41
Crystal Palace - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 31.haftasında Arsenal, Crystal Palace'ye konuk oluyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

Crystal Palace - Arsenal maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Arsenal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. .

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