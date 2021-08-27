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Cristiano Ronaldo, Juventus ile yollarını ayırdı
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TIMETURK / SPOR / Cristiano Ronaldo, Juventus ile yollarını ayırdı

Cristiano Ronaldo, Juventus ile yollarını ayırdı

Juventus teknik direktörü Allegri, bugün takımının antrenmanına katılamayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Allegri, Ronaldo'nun artık Juventus'ta oynamak istemediğini söylediğini aktardı.

1 Saat Önce
2021-08-27 14:56:53
Cristiano Ronaldo, Juventus ile yollarını ayırdı

Juventus'un bu sabahki antrenmanına katılmayan ve Manchester City'ye gideceği iddia edilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilgili teknik direktör Massimiliano Allegri'den açıklama geldi.

Yarın Empoli'ye karşı oynanacak maç öncesi açıklama yapan Allegri, "Ronaldo'nun dün bana artık Juventus ile oynama niyetinde olmadığını söyledi. Bu nedenle yarınki maç için de kadroda yer almayacak" dedi.

İngiltere Milli Takımı Kaptanı Harry Kane'i kaçıran Manchester City'nin Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 5 kez kazanan Ronaldo'nun peşinde olduğu belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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