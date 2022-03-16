Coventry City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City, Coventry City'e konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek olan Coventry City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
2022-03-16 13:26:20
İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City, Coventry City'e konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek olan Coventry City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
Coventry - Hull City maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak.
Coventry - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
Coventry - Hull City maçı Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor.
YORUMLAR (0)