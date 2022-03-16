Coventry City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?

İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City, Coventry City'e konuk oluyor. Peki nefesleri kesecek olan Coventry City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?