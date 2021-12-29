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TIMETURK / SPOR / Çorum FK'ya tarihi başarılar yaşatan başkan Fatih Özcan görevini bıraktı!

Çorum FK'ya tarihi başarılar yaşatan başkan Fatih Özcan görevini bıraktı!

Çorum Futbol Kulübü'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulüp başkanı Fatih Özcan görevini bıraktığını duyurdu.

55 Dakika Önce
2021-12-29 12:43:32
Çorum FK'ya tarihi başarılar yaşatan başkan Fatih Özcan görevini bıraktı!

SERKAN AŞKIN / TİMETÜRK Çorum Futbol Kulübü'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kulüp başkanı Fatih Özcan görevini bıraktığını duyurdu.

2.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK'da başkan Fatih Özcan'ın görevini bırakması kamuoyunda adeta şok etkisine neden oldu.

ÇORUM TARİHİNİN EN BAŞARILI BAŞKANIYDI!

Çorum Futbol Kulübü'nü 4 sene önce devir alan Fatih Başkan şehre adeta tarihinde görülmemiş transferler ve başarılar yaşattı.

Çorum FK'da ilk senesinde şampiyonluk yaşatan ve yıllarca 3.Lig'de mücadele eden kulübü 2.Lig'e çıkaran, Çorum şehrine yeni stada kavuşmasını sağlayan yapılan tesislerle 2.Lig'de hiç bir kulüpte olmayan tesisleri Çorum şehrine kazandıran öte yandan Süper Lig'den yıldız futbolcuları Çorumspor formasını giydiren başkan olarak tarihe geçti.

Öte yandan ikinci başkan Mustafa Şeker'de görevini bıraktığını açıkladı.

Taraftarların başkanın görevi bırakmasından dolayı üzgün olduğu ve sosyal medya hesaplarından başkan için sayısızca mesaj atıldığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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