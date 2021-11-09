Çorum FK - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 2.Lig'de 12.hafta maçları başlıyor. Çorum FK kendi sahasında Vanspor FK'yı ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?