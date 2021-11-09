Çorum FK - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 2.Lig'de 12.hafta maçları başlıyor. Çorum FK kendi sahasında Vanspor FK'yı ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-11-09 13:00:35
TFF 2.Lig'de 12.hafta maçları başlıyor. Çorum FK kendi sahasında Vanspor FK'yı konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ÇORUM FK - VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?
Çorum FK - Vanspor FK maçı 10 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
ÇORUM FK - VANSPOR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Çorum FK - Vanspor FK maçında Volkan Aydındüdük çalacak.
ÇORUM FK - VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Çorum FK - Vanspor FK maçının şuan için hangi kanalda yayınlacağı belli olmadı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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