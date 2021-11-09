DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çorum FK - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: 50 yaş sınırı olacak mı?
Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum
Bisiklet İnisiyatifi 6.Gününde Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı’nda
Çağdaş Atan Beşiktaş'a mı dönüyor? Ünlü isim açıkladı
Gram altın 600 lirayı görecek mi? Uzmanlar uyardı
Emlak Konut'ta 1 milyar TL sınırı aşıldı
BİM beklentinin üzerinde kazandı
İzmir Kemalpaşa Belediyesi hangi partiden? İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı kim?
Akşener'den Lütfü Türkkan ile ilgili ilk açıklama
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 5 olasılık
Bursa'da 10 Kasım'da otobüsler ücretsiz mi? BURULAŞ 10 Kasım'da (otobüs-metro-tramvay) bedava mı?
Makas atanlara 35 milyon lira ceza
10 Kasım'da Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? 10 Kasım'da EGO (otobüs-metro) bedava mı?

TIMETURK / SPOR / Çorum FK - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çorum FK - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 2.Lig'de 12.hafta maçları başlıyor. Çorum FK kendi sahasında Vanspor FK'yı ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Dakika Önce
2021-11-09 13:00:35
Çorum FK - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 2.Lig'de 12.hafta maçları başlıyor. Çorum FK kendi sahasında Vanspor FK'yı konuk ediyor. Bu nefesleri kesecek mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇORUM FK - VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK - Vanspor FK maçı 10 Kasım Çarşamba günü saat 13:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FK - VANSPOR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çorum FK - Vanspor FK maçında Volkan Aydındüdük çalacak.

ÇORUM FK - VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Vanspor FK maçının şuan için hangi kanalda yayınlacağı belli olmadı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş