Çorum FK - Vanspor FK maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Çorum FK kendi sahasında Vanspor FK'yı misafir ediyor. Birçok futbolsever arama motorlarından bu maçın ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta Çorum FK kendi sahasında Vanspor FK'yı misafir ediyor. Birçok futbolsever arama motorlarından bu maçın ne zaman, sata kaçta, hangi kanalda olduğunu merak ediyor.

Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

ÇORUM FK - VANSPOR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çorum FK - Vanspor FK maçını Volkan Aydındüdük yönetecek.

ÇORUM FK - VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK - Vanspor FK maçı 10 Kasım Çarşamba günü (bugün) saat 13:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FK - VANSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Vanspor FK maçının şuan için hangi kanalda yayınlacağı belli olmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.