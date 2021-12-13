Çorum FK U19 namağlup lider!

Çorum FK'nın alt yapısı göz doldurmaya devam ediyor.

Çorum FK'nın alt yapısı göz doldurmaya devam ediyor.

Çorum FK U 19 takımı Bölgesel Gelişim Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Başkan Fatih Özcan'ın da basın toplantısında vurguladığı U19 takımı dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekip 7.hafta sonunda namağlup olarak liderlik koltuğuna oturdu.

BÖLGELSEL GELİŞİM LİGİ'NDE NAMAĞLUP

Teknik direktör Ömer Özer yönetimindeki Çorum FK U19 bu hafta kendi sahasında 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

Öte yandan Bölgesel Gelişim Ligi'nde mücadele eden 48 takımdan mağlup olmayan 3 takımdan birisi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.